İngiltere Merkez Bankası'ndan Bitcoin uyarısı: Değeri sıfıra düşebilir

Independent'ta yer alan habere göre, İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Sör Jon Cunlife, özellikle pandemide popülerliği hızla artan Bitcoin'e ilişkin değerlendirmesinde "Fiyatları hayli değişebiliyor ve teorik ya da pratik olarak değeri sıfıra düşebilir" dedi.

Cunlife, salı günkü açıklamasında "Endişe yaratan nokta, kripto para finansal sisteme entegre edildiğinde, büyük çaplı bir fiyat düzenlemesi gerçekleşebilir ve bu da diğer piyasalarla birlikte sabit finansal piyasa aktörlerini gerçekten etkileyebilir" ifadelerini kullandı.

Bitcoin'in değeri kasım ayının başlarında 67 bin doları (yaklaşık 980 bin TL) geçip zirve yaparken, Omicron varyantının açıklanmasıyla ciddi bir düşüş yaşamıştı.

İngiltere Merkez Bankası'nın pazartesi günü yaptığı rutin finansal sistem değerlendirmesinde de büyük kuruluşların kripto para konusunda ihtiyatlı davranması gerektiği belirtilmişti.