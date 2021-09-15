iPhone 13 çıktı: En ucuzu Türkiye'de 10 bin 999 TL

Teknoloji severlerin merakla beklediği iPhone 13, Apple etkinliği ile resmen tanıtıldı. iPhone 13 ve mini modelinin 9 farklı renk seçeneğiyle piyasaya sunulacağı belirtildi. Bu renkler siyah, mavi, mor, pembe, beyaz ve kırmızı olarak listelendi. iPhone 13 Pro ve Pro Max'lerın siyah, gümüş, altın ve bronz seçenekleriyle satışa sunulacağı düşünülüyor. iPhone 13'lerin pil ömrü ise 12 saat olarak belirtildi.

Tüm seride olduğu gibi iPhone 13, Apple A15 Bionic işlemciden gücünü alıyor. Bu durum kendisini en güçlü iPhone modeli yapmaya yeterli oluyor. Geçtiğimiz yıl 64 GB depolama alanına sahip olan iPhone, bu yıl 128 GB alanla geldi. Özellikle cihazın giriş seviyesi modelinin depolamasının artması da rakiplerinin işini zorlaştıracak.

5 nm fabrikasyon süreci ile üretilen A15 Bionic işlemcisi, iPhone 13 ailesinin tüm üyelerine güç veriyor. 15 milyar transistörden oluşan işlemci, ikisi yüksek frekanslı olmak üzere 6 çekirdekten oluşuyor. Bununla birlikte cihazda 5G bağlantısı ve WiFi 6 teknolojisi yer alıyor.

Video kameralarda olduğu gibi alan derinliği özelliği bulunacak. Sinematik çekim özelliği ile örmeğin kareye biri girdiğinde odak noktası bu kişi olabilecek ve odakta olmayan arka plan daha flu bir hal alacak. Sunumu yapan Apple CEO'su Tim Cook, odak noktası efektini videonun çekimi sonrasında uygulanabilen tek telefonun iPhone 13 olduğunu söyledi.

İşte iPhone'un teknik özellikleri:

6,1 inç – 1170 x 2532 piksel – 460 PPI – Super Retina XDR OLED

Cam koruması: Ön ve arka taraf Ceramic Shield

HDR desteği, 2.000.000:1 kontrast oranı, 800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR), Dolby Vision

Donanım: İşlemci: Apple A15 Bionic

Depolama – RAM:128, 256 ve 512 GB NVMe, 6 GB RAM

Kamera: Ana kamera: 12 Megapiksel (geniş açı) f/1.6, Dual Pixel, PDAF, OIS, Akıllı HDR 4

2. kamera: 12 Megapiksel, f/2.4 (ultra geniş açı), Dual Pixel PDAF, 120°, Sabit video çekimi

Arka kamera video: Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı – Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı – Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı, Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p), 4K video kaydederken 8 Megapiksel fotoğraf çekme

Ağır çekim video: Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Ön kamera: 12 Megapiksel (geniş açı), f/2.2, Auto-HDR, Akıllı HDR 4, Gece Modu

Ön kamera video: Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar 4K HDR video kaydı, 24-25-30-60 FPS @4K, 25-30-60 FPS @1080p

Ağır çekim: 120 FPS @1080p

Diğer: Batarya: 20W hızlı şarj, 15W MagSafe hızlı şarj, 7.5W Qi manyetik hızlı şarj

Bağlantı: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Lightning

İşletim Sistemi: iOS 15

Türkiye satış fiyatları

Tanıtımın ardından gözler iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max’in Türkiye fiyatlarına çevrildi.

Türkiye’de 24 Eylül’de ön siparişe açılacak ve 1 Ekim’de satışına başlanacak olan iPhone 13 modellerinin 10 bin 999 TL’den başlayan resmi satış fiyatı 22 bin 999 TL’ye kadar çıkıyor.

ABD’de ise bu fiyatlar 699 dolar ile 1599 dolar arasında değişiyor. Bu fiyatlar arasındaki uçurum dolar kurunun yanı sıra özellikle KDV ve yasal ücretlerden kaynaklanıyor.

Apple’ın online mağazasında ilan edilen satış fiyatlarında ürünlerin perakende etiketlerinin yanı sıra, sözkonusu iPhone modelinde KDV ve yasal ücretlerin de yaklaşık olarak ne kadar olduğu belirtiliyor.

iPhone 13 modellerinin açıklanan fiyatlarına bakıldığında, tüketicilerin iPhone modelleri için cebinden çıkacak olan paranın yüzde 37 ile yüzde 45’i arasında bir oranın KDV ve diğer yasal ücretlere gittiği görülüyor.

Bu ücretler 4 bin 682 TL’den başlayıp, 8 bin 625 TL’ye kadar çıkabiliyor. KDV ve yasal ücretlerin perakende satış fiyatına oranı en düşük olan iPhone 13 modeli, yüzde 37 ile 512 GB’lik iPhone 13 olurken; oranın en yüksek olduğu model ise 128 GB’lik iPhone 13 Pro. Bu modeli almak isteyenlerin cebinden çıkacak olan tutarın yüzde 45’i KDV ve diğer yasal ücretlere gidiyor.

Tutar olarak bakıldığında ise en pahalı yeni iPhone olan 1 TB’lık iPhone 13 Pro Max’in 22 bin 999 TL’lik fiyatının 9 bin 279 TL’si KDV ve yasal ücretler oluşturuyor.

SonDakika-HaberTürk