Irak ile Total şirketi arasında anlaşma

Irak, Fransız Petrol Şirketi Total ile gaz ve petrol alanında toplam 27 milyar dolarlık anlaşma imzaladı.

Irak Başbakanlık ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Fransız şirketiyle Başbakan Mustafa el-Kazımi başkanlığında petrol ve gaz alanının geliştirilmesi ve yatırım amaçlı anlaşma imzalandı.

Buna göre, söz konusu anlaşmada günlük 85 bin varil petrol kapasitesine sahip Artavi Petrol Yatağı'nın kapasitesi geliştirilerek, günlük üretim 210 bin varile yükseltilecek ve bu alanda çalışan Iraklı kadro eğitilecek.

Anlaşmanın ikinci ayağı çerçevesinde ise 600 metrekare kapasiteli Artavi Gaz Sitesi inşa edilecek ve yerel pazarlar için günlük sıvı gazdan 3 bin ton LPG üretimi yapılacak.

Irak ve Fransa arasında imzalanan anlaşmayla ayrıca, güneş enerjisi kullanılarak 1000 megavat elektrik enerjisi üretecek tesisler kurulacak.

Söz konusu anlaşmanın toplam maliyetinin 27 milyar dolar olacağı açıklandı.

Petrol satışı varil başı 50 dolar olarak göz önünde bulundurulduğunda bundan 95 milyar dolar gelir elde edileceği kaydedildi.