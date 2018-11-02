İran yaptırımlarında Türkiye'ye muafiyet açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "(İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye de muafiyet tanındığı haberleri) Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" dedi

İran yaptırımlarında Türkiye'ye muafiyet açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İran'a yaptırımlarda Türkiye'ye de muafiyet tanındığı konusunda, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var" dedi.

Dönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2019 Yılı Bütçesinin görüşmelerine gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dönmez, İran'a yaptırımlarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkeye muafiyet tanındığı konusunda haberlerin bulunduğunun anımsatılmasına, "Bize yazı gelmedi, duyumlarımız var." karşılığını verdi.

Kaynak: AA

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