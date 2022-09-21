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İş Bankası munzam sandığı 5 milyon hisse aldı

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı, 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon adet banka hissesi alımı işlemine imza attı.

Ekonomi Finans 21.09.2022, 09:56 21.09.2022, 11:40
İş Bankası munzam sandığı 5 milyon hisse aldı

Türkiye İş Bankası AŞ Mensupları Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası'nın hisse alımına ilişkin yapılan açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Açıklamada, Türkiye İş Bankası paylarıyla ilgili dün 8,00-8,19 TL fiyat aralığından 5 milyon TL toplam nominal tutarlı alış işleminin gerçekleştirildiği belirtilerek, "Bu işlemle birlikte Türkiye İş Bankası sermayesindeki paylarım/oy haklarım 20 Eylül 2022 itibarıyla yüzde 37,312 sınırına ulaşmıştır/ aşmıştır/altına düşmüştür." ifadesi kullanıldı.

#İş bankası #hisse geri alımı
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