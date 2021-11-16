İş Bankası'ndan Merkez Bankası'na faiz uyarısı

Aran, TCMB'nin iki gün sonra vereceği faiz kararına yönelik herhangi bir değişiklik beklemediğini ve faizlerin sabit tutulacağını öngördüğünü söyledi.

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Aran, faizi indirmenin kuru ve enflasyonu başıboş bırakmak anlamına geleceğini belirtti.

Aran, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine dair beklentilerini, "Kredi maliyetlerinden önce enflasyonu konuşmalıyız. Faizleri indirmek enflasyonu ve kuru başıboş bırakmak anlamına gelecek. Bunun kimsenin hayrına olmadığını düşünüyorum. Merkez Bankası zaten öngördüğümüzün ötesinde faiz indirimlerini yaptı. Ben artık ilave düşüşün Türkiye için yarardan ziyade zarar getireceğini düşünüyorum. Faiz artık enflasyonu takip etmeli" sözleriyle anlattı.

BBVA'nın Garanti'de gönüllü pay alımı kararını değerlendiren Aran, "Türkiye'de bankaların değerlemesi akıldışı bir noktadaydı. Garanti Bankası'nın bu hareketini o nedenle çok iyi anlıyorum, son derece yerinde, isabetli bir karar. Bu haber ülkemizin reklamını yapma, dışarıdan bir yatırımcının bunu görmesi anlamında son derece kıymetli. Borsamız, sermaye piyasaları ve bankacılık sektörü açısından da kıymetli" değerlendirmesini yaptı.

Bankacılık sektöründe 3. çeyrekte oldukça kârlı bilançolar açıklandığını kaydeden Aran önümüzdeki dönem için de iyimser olduklarını ifade etti. Aran "Gelecek yıl da benzer performans göstereceğinizi düşünüyoruz. Türkiye'de bankacılık sektörü çok sağlam, risk maliyetiyle, aktif kalitesiyle sağlam. Güzel bir yıl geçirilebilir. Garanti Bankası tarzı haberlerin de devam edebileceğini düşünüyorum" diye konuştu.