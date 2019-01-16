İş jetleri elden çıkarılıyor, gökyüzündeki lüksten vazgeçiliyor

Türkiye’de iş jeti pazarı zor dönemlerinden birini yaşıyor. 2016 yılına kadar işadamları arasında oldukça revaçta olan iş jetileri bugünlerde elden çıkarılmak için sıra bekliyor.

Airport'tan Murat Herdem'in haberine göre iş jetlerini satışa çıkaran firmalar;

Simit Sarayı’nın sahibi Abdullah Kavukçu, Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil’den satın aldığı TC-SPL tescilli Challenger 300 tipi uçağını satıyor.

Galatasaray Kulübü eski Asbaşkanı işadamı Adnan Polat, TC-KHA kuyruk tescilli Hawker 800XP tipi uçağını satıyor.

Borusan Holding, TC-MLA kuyruk tescilli Embraer Legacy 500 ve TC-DLZ kuyruk tescilli Cessna Citation XLS tipi uçağını satıyor.

ICK Yapı, TC-ICK kuyruk tescilli Challenger 604 tipi uçağını satıyor.

Ankara merkezli Söğüt inşaat, TC-RED ve TC-ICT tescilli Cessna Sovereign tipi iki uçağını satıyor.

Arkas Holding, TC-ARD kuyruk tescilli Challenger 604 tipi uçağını satıyor.

Nurol Holding, TC-SGO kuyruk tescilli Falcon 2000 LX tipi uçağını satıyor.

Skyline Havacılık, Hawker 400XP tipi ve TC-MSK tescilli Sağlık Bakanlığı’na kiraladığı Legacy 600 tipi iki uçağını satıyor.

Ziver Havacılık, TC-NEO kuyruk tescilli Hawker 400 ile birlikte Devlet Hava Meydanları İşletmeleri’nden satın aldığı TC-LAA ve TC-LAB tescilli Citation 5 tiplerindeüç uçağını da satıyor.

Genç İnşaat, TC-GNC kuyruk tescilli Falcon 2000 tipi uçağını satıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi, TC-DOU tescilli Citation Mustang tipi uçağını satıyor.

Doğuş Grubu’na ait Körfez Havacılık, TC-KHB tescilli Gulfstream 450 modeli iş jetini satıyor.

ST Havacılık'ın sahibi Tarkan Ser, TC-VSR tescilli Embraer Legacy uçağını bir süre önce Rusya’ya sattı.

Demirören Holding, TC-DMR tescilli Hawker 850XP tipi uçağını iki hafta önce ABD’ye sattı.

Rönesans İnşaat bünyesindeki Rec havacılık, Gulfstream G450 tipi iki uçağından TC-REC tescilli olanı sattı ancak uçak bir ay sonra iade edildi. Yeniden müşteri aranmaya başlandı.

Son olarak Özdilek’e ait King Air 250 tipi uçak da satışa çıkarıldı

Yakın geçmişte Sabancı ailesine ait Döysa Havacılık’ın, filosundaki son uçak olan Challenger 605’i satarak iş jeti pazarından çekilirken aynı şekilde Ülker grubu da iki uçağını satmıştı.