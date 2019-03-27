İslami enerji bankası, Türkiye'deki projeleri destekleyecek

Nuran Erkul / Tuba Şahin

Katar Finans Merkezi Üst Yöneticisi Yusuf Muhammed Al-Jaida, özel sektör ve uluslararası yatırımcılar tarafından 10 milyar dolar sermaye ile dünyanın en büyük İslami enerji bankasının kurulduğunu belirterek, "Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Sudan ve Hazar ülkeleri gibi enerji zengini ülkelerdeki projelere finansman sağlanacak. Türkiye'deki enerji projeleri de bu kurumdan finansman alabilecek. Doğal gaz ve petrol projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve petrokimya projeleri de bu kapsamda olacak." dedi.

Al-Jaida yaptığı açıklamada, Türkiye-Katar arasında ticaret hacminin 2 milyar doların üzerine çıktığını söyledi.

Katar Finans Merkezi'nin stratejik yatırımlar üzerinde çalıştığını ve Katar'a yatırımcı çekmeyi hedeflediğini ifade eden Al-Jaida, bu kapsamda Türkiye ile de görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

Al-Jaida, Türkiye'nin Katar'ın zor günlerinde yanında olduğunu, Katar'ın da geçen yıl ağustosta Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım planı açıkladığını anımsattı.

Söz konusu yatırım bütçesinin uzun dönemli planlandığını ifaden Al-Jaida, şunları söyledi:

"Bu rakamın şimdiye kadar 3 milyar dolarlık kısmı nakit yatırım olarak gerçekleşirken, 3 milyar dolar da Swap anlaşmalar üzerinden sağlandı. Yani yatırım bütçesinin yaklaşık yüzde 35-40'ı tamamlandı. Kalan kısmın farklı sektörlerde kullanılması için Türk yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz. Hangi sektörlerde ne kadarlık yatırım gerçekleşecek bunu henüz netleştirmedik, ama finans sektörü Türkiye'de Finansbank ve Alternatif Bank aracılığıyla yatırım yaptığımız bir alan. Gayri menkul ve savunma sanayi de diğer önemli iki sektör. Perakende, gıda ve tarım ise iki ülkenin iş birliği yapabileceği ikincil alanlar."

Al-Jaida, Türkiye ve Katar'ın İslami finans konusunda iş birliği yapabileceğini belirterek, Doha, İstanbul ve Kuala Lumpur'un İslami finans şehirleri olarak öne çıkabileceğini bildirdi.

Bu üç şehir arasında ortak düzenlemelerin yapılması gerektiğine işaret eden Al-Jaida, şunları kaydetti:

"Amacımız, uzun dönemli stratejik bir proje olarak İstanbul'un Avrupa'da, Kuala Lumpur'un ise Asya'da İslami finansmanın merkezi olması. Böylece, Doha'nın da Orta Doğu bölgesine açılan bir kapı görevini olacağını düşünüyoruz. İstanbul Finans Merkezi'nin yetkilileriyle de tanıştım, aynı dili konuştuğumuzu gördüm. O yüzden, bu konuda oldukça iyimserim, zaman alacak ama çok önemli olan bu projeyi üç ülkenin iş birliği sayesinde hayata geçirebilirsek çok büyük bir başarı olacak."

Al-Jaida, Katar Finans Merkezi'nin Kuveyt, Irak ve Güney Doğu Asya'daki ülkelerde yatırım yapmak isteyen Katar merkezli şirketlere vergi indirimi ve ücretsiz ofis imkanı sağladığını belirterek, Türk şirketlerin de bu kolaylıklardan faydalanabileceğini aktardı.

Katar Finans Merkezi bünyesinde şu an 5 Türk şirketinin bulunduğunu vurgulayan Al-Jaida, "Şu anda Katar'da faaliyet göstermek isteyen iki Türk bankası ile görüşüyoruz. Bu bankalardan biri kesinleşti, diğeriyle müzakereler devam ediyor. Bu yüzden, Türk firmalara çağrım eğer Kuveyt, Umman ve Orta Doğu'da, daha büyük bir coğrafyada yatırım yapmak istiyorlarsa, Katar onlar için bir merkez olabilir. İşlerini kolaylaştıracağımız ve teşvikleri sağlayacağımız konusunda emin olabilirler." diye konuştu.

Al-Jaida, Katar'ın enerji kaynakları açısından çok zengin olması ve dünyanın en büyük sıvılaştırılmış gaz ihracatçısı konumunda bulunması sebebiyle İslami enerji bankasının için merkez seçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bankanın 10 milyar dolarlık bir sermayesi, 2,5 milyar dolarlık da ödenmiş sermayesi bulunuyor. Kazakistan, Rusya, Özbekistan, Sudan ve Hazar ülkeleri gibi enerji zengini ülkelerdeki projelere finansman sağlanacak. Türkiye'deki enerji projeleri de bu kurumdan finansman alabilecek. Doğal gaz ve petrol projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji ve petrokimya projeleri de bu kapsamda olacak. Banka, büyük enerji projelerini fonlayan bir finans şirketi gibi görev yapacak. Banka, finansmanı çoğunlukla sendikasyon kredisi şeklinde sağlayacak."

Katar Finans Merkezi çatısı altında 19 Mart'ta kurulan İslami enerji bankasının yılın son çeyreğinde faaliyete geçmesi bekleniyor.