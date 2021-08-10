İşsizlik azaldı

Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 2,5 puanlık azalışla yüzde 10,6'ya geriledi. Söz konusu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 399 bin kişiye düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran 2021 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı, haziranda bir önceki aya göre 823 bin kişi azalarak 3 milyon 399 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 2,5 puan azalışla yüzde 10,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı geçen yılın aynı ayına göre ise 2,7 puan azaldı.

Tarım dışı işsizlik oranı haziranda bir önceki aya göre 2,7 puan azalarak yüzde 12,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,2 puanlık azalışla yüzde 22,7, istihdam oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 32,6 oldu. Bu yaş grubunda iş gücüne katılma oranı ise bir önceki aya göre 0,6 puan artarak yüzde 42,3 seviyesinde gerçekleşti.

TÜİK verilerine göre, 2014-2021 döneminde aylar itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Ocak 9,2 10,5 10,2 12 9,8 13,6 13,1 12,7 Şubat 9,5 10,7 10,1 11,9 10 13,9 12,7 13,3 Mart 9,5 10,5 10,2 11,9 10 13,9 13,1 13,2 Nisan 9,7 10,5 10,1 11,6 10,2 13,8 13,6 13,8 Mayıs 9,7 10,2 10,3 11,1 10,6 13,7 13,5 13,2 Haziran 9,7 10,2 10,7 11 10,7 13,7 13,2 10,6 Temmuz 9,9 10,1 11,1 10,6 10,8 13,9 14,3 Ağustos 10,2 10,1 11,1 10,5 11,2 14,1 12,9 Eylül 10,1 10,2 11,6 10,3 11,5 14,1 12,6 Ekim 10,4 10,2 11,5 10,3 11,6 13,4 12,9 Kasım 10,5 10,2 11,6 10,1 12,2 13,3 13 Aralık 10,3 10,4 12,1 9,9 12,8 13,3 12,7 Yıllık 9,9 10,3 10,9 10,9 12 13,7 13,2

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, haziranda bir önceki aya göre 602 bin kişi artarak 28 milyon 586 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı da 0,9 puan artışla yüzde 44,9 olarak gerçekleşti.

İş gücüne katılma oranı ise aylık bazda 0,5 puan azalışla yüzde 50,2 oldu. İş gücü haziranda 222 bin kişi azalarak ve 31 milyon 984 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 163 bin kişi, sanayi sektöründe 296 bin kişi, inşaat sektöründe 8 bin kişi, hizmet sektöründe 136 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 17,2'si tarım, yüzde 21,8'i sanayi, yüzde 6,4'ü inşaat, yüzde 54,5'i hizmet sektöründe yer aldı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı haziranda bir önceki aya göre 4,7 puan azalarak yüzde 22,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 14,6 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,8 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmamış işsizlik oranı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2,6 puan azalarak yüzde 10,4'e geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla 648 bin kişi azalarak 3 milyon 380 bin kişi olarak gerçekleşti.

Mevsim etkilerinden arındırılmamış istihdam, haziranda geçen yılın aynı ayına göre 2 milyon 358 bin kişi artarak 29 milyon 227 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 2,9 puan arttı ve yüzde 45,9 olarak kayıtlara geçti.

İş gücüne katılma oranı geçen yılın aynı ayına göre 1,8 puan artarak yüzde 51,2 oldu. İş gücüne katılan sayısı 1 milyon 711 bin kişilik yükselişle 32 milyon 607 bin kişi olarak gerçekleşti.

Haziranda sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın aynı ayına göre 2,2 puan azalarak yüzde 29,5'e düştü. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı geçen yılın aynı ayına kıyasla 2,1 puan azalarak yüzde 17,3 oldu.

Türkiye genelinde haziran ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın Nüfus (bin kişi) 63.659 31.512 32.147 İş gücü (bin kişi) 31.984 21.780 10.204 İstihdam (bin kişi) 28.586 19.824 8.761 Tarım (bin kişi) 4.921 2.904 2.017 Sanayi (bin kişi) 6.239 4.744 1.495 İnşaat (bin kişi) 1.844 1.765 79 Hizmet (bin kişi) 15.583 10.412 5.171 İşsiz (bin kişi) 4.399 1.956 1.443 İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 31.675 9.732 21.943 İş gücüne katılma oranı (yüzde) 50,2 69,1 31,7 İstihdam oranı (yüzde) 44,9 62,9 27,3 İşsizlik oranı (yüzde) 10,6 9 14,1 Tarım dışı işsizlik oranı (yüzde) 12,3 10,1 17,5 Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 22,7 20,2 27,7

AA