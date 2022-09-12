İşsizlik azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubunda işsiz sayısı, temmuzda bir önceki aya kıyasla 113 bin kişi azalarak 3 milyon 445 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 0,3 puanlık azalışla yüzde 10,1 olarak hesaplandı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 1,4 puan azaldı.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 19,1 oldu.

TÜİK verilerine göre, 2021-2022 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle: