İşsizlik rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Temmuz ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre Temmuz ayı işsizlik oranı yüzde 10,8 oldu. Mayıs ayı işsizlik rakamı 9,7 iken Haziran ayında yeniden çift haneye çıkarak 10,2 olmuştu. Temmuz ayında tarımdışı işsizlik yüzde 13'e, yükseldi. Genç nüfus işsizlik oranı yüzde 19.9'a geriledi.

İSTİHDAM ORANINDA ARTIŞ VAR

İstihdam edilenlerin sayısı 2018 yılı Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 507 bin kişi artarak 29 milyon 265 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puanlık artış ile %48,2 oldu.

Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 247 bin kişi azalırken, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 755 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin %19,7’si tarım, %19,5’i sanayi, %6,9’u inşaat, %53,9’u ise hizmet sektöründe yer aldı. Önceki yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında tarım sektörünün istihdam edilenler içindeki payı 1,2 puan, inşaat sektörünün payı 0,7 puan azalırken, sanayi sektörünün payı 0,8 puan, hizmet sektörünün payı 1,1 puan arttı.

İŞGÜCÜNE KATILMA ORANINDA YÜKSELİŞ

İşgücü 2018 yılı Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre 596 bin kişi artarak 32 milyon 796 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak %54 olarak gerçekleşti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre; erkeklerde işgücüne katılma oranı 0,3 puanlık artışla %73,8, kadınlarda ise 0,4 puanlık artışla %34,7 olarak gerçekleşti.

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2018, 11:09