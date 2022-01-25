İstanbul Havalimanı'nda bir pist uçuşa açıldı
İstanbul Havalimanı'na iniş yapamadığı için başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçaklara öncelik verileceği açıklandı.
Ekonomi Finans 25.01.2022, 12:35
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SGHM), İstanbul Havalimanı'nda bir pistin uçuşlara açıldığını duyurdu.
Kar yağışı nedeniyle uçuşların durdurulduğu İstanbul Havalimanı'ndaki pistlerden biri saat 12.00 itibarıyla uçuşlara açıldı.
Açılan pistte havalimanına iniş yapamayarak başka şehirlerdeki havalimanlarına yönlendirilen uçuşlara öncelik verilecek.
SGHM'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı (LTFM) 18/36 pisti park yeri onayı alınarak divert uçuşlar öncelikli olacak şekilde 25 Ocak 2022 tarihi saat 12.00'de trafiğe açılmıştır." ifadelerine yer verildi.
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