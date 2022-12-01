İstanbul'un enflasyonu yüzde 105,55

İstanbul'da kasım ayında önceki aya göre, perakende fiyatlar yüzde 3,10, toptan fiyatlar yüzde 2,34 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, kasım ayında perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,10, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 2,34 arttı.

Geçen yılın kasım ayına göre 2022 Kasım ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 105,55, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 95,72 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ev eşyası harcamalarında yüzde 5,31, gıda harcamalarında yüzde 4,52, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 3,84, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 1,53, konut harcamalarında yüzde 0,88, giyim harcamalarında yüzde 0,82, diğer harcamalarda yüzde 0,71, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış izlendi.

Kasım 2022’de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, mensucat grubunda yüzde 4,77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,72, kimyevi maddeler grubunda yüzde 3,31, gıda maddeleri grubunda yüzde 2,93, yakacak ve inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,73, enerji maddeleri grubunda yüzde 0,06 artış, madenler grubunda yüzde -1,83, azalış izlendi.