İstanbul'un enflasyonu yüzde 108,77'ye yükseldi

İstanbul'da ekim ayında önceki aya göre, perakende fiyatlar yüzde 3,96, toptan fiyatlar yüzde 5,89 arttı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan (İTO) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 3,96, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 5,89 arttı.

Geçen yılın ekim ayına göre 2022 Ekim ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren "bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı" İTO 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 108,77, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 104,21 olarak gerçekleşti.

Ekim ayında perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, giyim harcamalarında yüzde 7,98, ev eşyası harcamalarında yüzde 6,95, gıda harcamalarında yüzde 5,54, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 2,97, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2,64, diğer harcamalarda yüzde 0,84, konut harcamalarında yüzde 0,31, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde 0,23 artış izlendi.

Ekim 2022'de toptan fiyatlarda bir önceki aya göre, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 24,53, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 4,64, mensucat grubunda yüzde 3,37, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,21, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,83 artış, kimyevi maddeler grubunda yüzde 4,29, madenler grubunda yüzde 0,03, azalma yaşandı.