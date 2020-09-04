banner15

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için getirilen 3 aylık işten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı.

İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağının, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi. 

Kaynak: Sözcü
 

YORUM EKLE
Gönder

banner39

banner50

banner47

banner48