İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre; 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca işverenin 3 aylık süre ile çalışanını işten çıkarma yasağının, 17 Eylül 2020'den itibaren 2 ay daha uzatıldığı bildirildi.

Kaynak: Sözcü

