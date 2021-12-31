İsveçli firmadan ürünlerine zam

İsveçli mobilya devi IKEA, tedarik zinciri ve ulaşım sorunları nedeniyle 2022'de fiyatlarına ortalama yüzde dokuz zam yapacağını açıkladı.

IKEA'nın hisselerinin yüzde 90'ını elinde tutan Ingka Group'tan yapılan açıklamada, "Diğer birçok endüstri gibi, IKEA da maliyetleri artıran önemli nakliye ve hammadde kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor ve öngörülebilir gelecekte herhangi bir iyileşme beklenmiyor" denildi.

Bu artışların çoğunlukla Kuzey Amerika ve Avrupa'da hissedildiğinin altını çizen şirketler grubu, yüksek maliyetlerin artık müşterilere yansıtılması gerekeceğini kaydetti.

Geçen ay, Inter IKEA grubu yıllık karında yüzde 17'lik bir düşüş bildirmiş ve bu düşüşü nakliye ve hammadde fiyatlarındaki sert artışa bağlamıştı.

Bu süreçte enerji fiyatlarındaki küresel artış, tedarik zincirindeki engeller ve artan talep, enflasyonun yükselmesine neden oldu.

Euro bölgesinde enflasyon, 1999 yılında ortak para biriminin kullanılmaya başlanmasından bu yana kasım ayında rekor seviyeye ulaşarak yüzde 4,9'a ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde de fiyatlar geçen ay Kasım 2020'ye göre yüzde 6,8 artarak 39 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Kaynak: Euronews