İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) meslek komitesi ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gidildi.

İstanbul Fuar Merkezi’nde bulunan 247 sandıkta oy kullanıldı. Geçmiş yıllara göre yoğun katılımın yaşandığı seçimlerde sandıkların kapanmasıyla oy sayımına geçildi.

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Sadettin Saran'a karşı yarışan İTO Başkanı Şekib Avdagiç’in listesinden 195 üye 273 kişilik meclise girdi.

Başkanlık seçimi 15 Kasım'da

Sonuçların kesinleşmesiyle birlikte 15 Kasım Salı günü başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.

Mazbatalarını alan Oda Meclis Üyeleri, İTO’nun gelecek 4 yılına yön verecek yönetim ve disiplin kurullarını ve TOBB delegelerini seçecek.

Ardından yapılacak bir seçimle de İTO Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı belirlenecek.