Japon ekonomisinde tarihi daralma

Japonya ekonomisi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkisinin yoğun hissedildiği 2020 mali yılında reel ölçekte yüzde 4,6 daraldı. Bu oran şimdiye kadar en büyük daralma olarak kayda geçti.

Kabine Ofisinin açıkladığı 2020 mali yılı ön verilerine göre, Kovid-19'un negatif etkisiyle mali yılda ülke ekonomisinde şimdiye kadar kayda geçen en büyük daralma görüldü.

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi kabul edilen Japonya'nın gayrisafi yurt içi hasılası Mart 2021'de sona eren 2020 mali yılında, önceki mali yıla kıyasla reel bazda yüzde 4,6 daraldı.

Böylece, verilerin derlenmeye başladığı 1955 sonrası Japonya en büyük daralmayı yaşadı.

Küresel finansal kriz dönemindeki 2008 mali yılında ise Japonya gayrisafi yurt içi hasılası yüzde 3,6 daralmıştı.

Kamu harcamaları arttı

Kabine Ofisinin verilerine göre, Kovid-19 kısıtlamalarının yoğun uygulandığı 2020 mali yılında özel tüketim yüzde 6, mal ve hizmet ihracatı yüzde 10,4 düştü.

Ham petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz fiyatlarındaki düşüş sonrası ülke ithalatı ise yüzde 6,8 geriledi.

Sermaye harcamaları yüzde 6,9, özel konut yatırımları yüzde 7,1 azaldı. Kamu yatırımları yüzde 4 ve hükümet harcamaları yüzde 3,1 artış gösterdi.

Hükümet, Mart 2021'de başlayan mevcut mali yılda gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 4 büyüyeceğini tahmin ediyor.

AA