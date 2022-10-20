Japonya 6 ayda 11 trilyon yen ticaret açığı verdi

Ulusal para Japon yeninin değer kayıpları, Japonya'nın 2022 mali yılının ilk yarısına ait ticari verilere etki ediyor.

Japonya Maliye Bakanlığı, ülkenin 2022 mali yılı ilk yarısı ile eylül ayına ait ticari ön verilerini güncelledi.

Ön verilere göre Nisan-Eylül ticaret açığı 11 trilyon yen (73 milyar dolar) olarak kayda geçti.

Söz konusu 6 aylık dönemde ithalat yüzde 44,5 artarak 60,5 trilyon yene (403 milyar dolar), ihracat ise yüzde 19,6 artarak 49,5 trilyon yene (330 milyar dolar) yükseldi.

Yükselen ham madde ve enerji maliyetleri ile Japon yeninin ABD doları karşısındaki değer kayıpları ticaret açığını olumsuz etkiledi bildirildi.

İhracat kalemlerinde araç ve yarı iletken, ithalat kalemlerinde ise ham petrol, sıvılaştırılmış doğal gaz ve kömür dikkat çekti.

Böylelikle resmi verilerin kayda geçtiği 1979'dan beri Japonya'nın bir yarı mali yıl ticaret açığı rekor seviyeyi yakaladı.

Önceki rekor 8,7 trilyon yen ticari açığın kayda geçtiği 2013 mali yılının ikinci yarısında gerçekleşmişti.

Meiji Yasuda Başekonomisti Kodama Yuiçi, "yüksek enerji fiyatları ve zayıf Japon yeninin etkisi büyük" değerlendirmesi yaptı.

Kodama, "İhracat, yenin son değer kayıplarından fayda görüyor ki bu gayrisafi yurt içi hasılayı artırmalı. Buna karşın ulusal refah ise daralıyor." diye konuştu.

Buna göre Japon yeninin değer kaybı sonrası ithalat maliyetleri yükselmesiyle eylül yayı ticaret açığı 2,09 trilyon yen (14 milyar dolar) oldu.

İthalatın yüzde 45,9 ve ihracatın ise yüzde 28,9 yükseldiği eylül, ticari açığın verildiği art arda 14. ay olarak kayda geçti.

Japon hükümeti, doların karşısında değer kaybını sürdüren Japon yeninin yaşadığı "aşırı dalgalanmaya" karşı "kararlılıkla müdahaleye" hazır olduğu uyarısını yineledi.

ABD doları karşısında son 32 yılın en hızlı değer kaybını sürdüren ulusal paranın, piyasalardaki değer kaybı sonrası, hükümet ile Japon finansal otoriteleri kaygılanıyor.

Hükümetin, eylül sonu "yen alım, dolar satım" müdahalesiyle dolar/yen paritesi bir süre 145 bandının altına gerilese de dün geceden beri 150 bandına yaklaştı.

Meclis oturumunda konuşan Maliye Bakanı Suzuki Şuniçi, yabancı piyasalarda yen aleyhindeki "aşırı oynaklığa hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini" yineledi.

Eylül sonu "yen alım, dolar satım" müdahalesiyle dolar/yen paritesinin bir süre dengelenmesini sağlayan merkezi hükümetin aynı müdahaleyi tekrarlayabileceği kaydediliyor.

"İki ucu keskin bir kılıç" olarak görülen zayıf yen, Japon ihracatçıların denizaşırı karlarını artırırken, enerji ve ham madde ithalat girdi maliyetlerinin yükselmesine yol açıyor.