Japonya'dan Afrika'ya yatırım sözü

Tunus'ta düzenlenen 8. Tokyo Uluslararası Afrika Kalkınma Konferansı'na (TICAD) çevrim içi bağlanarak konuşan Japon Başbakan Kişida Fumio, uluslararası düzenin Rusya'nın Ukrayna işgali ile tehdit altında olduğunu söyledi.

Geçen hafta sonu Covid-19'a yakalanan ve karantinada olan Japon Başbakan Kişida Fumio, TICAD'a çevrim içi hitabında ülkesinin vizyonunu açıkladı. Japon Başbakan küresel barış ve refah için hukuka dayalı, serbest ve açık uluslararası düzenin korunması gerektiğini kaydetti.

Başbakan Kişida, küresel gıda krizinde Afrika ülkelerine gereken tahıl ihracatının yapılması için çalışmalar yapacaklarına dair de söz verdi.

Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Bankası ve Afrika Birliği ile birlikte düzenlenen konferansta Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa da yer alıyor.

Afrikalı ve Japon liderlerin hitap edeceği konferansta, gıda krizi, enerji güvenliği ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi başlıkları öne çıkacak.

AFDB ile 5 milyar dolarlık kredi temini

Ülkesiyle Afrika arasındaki iş birliğini derinleştirmek istediklerini belirten Başbakan Kişida Fumio, insan sermayesi ve kaliteli büyümeye yatırım yapılmasının önemine işaret etti.

Gelecek 3 yılda Afrika'nın kalkınmasına 30 milyar dolar yatırım taahhüdünde bulunan Kişida Fumio, Japonya'nın Afrika ile birlikte büyüyeceğini vurguladı.

Yeşil enerji ve karbonsuz projelere 4 milyar dolar yatıracaklarını hatırlatan Kişida Fumio, kıta geneli gıda üretimi ve tarım kapasitelerini destekleyeceklerini açıkladı. Buna göre Japonya, Afrika Kalkınma Bankası (AFDB) ile koordinasyon halinde, kıtanın sürdürülebilir kalkınmasına 5 milyar dolar kredi sağlayacak.

Covid-19 salgınının ortaya çıkardığı afet hazırlık açıklarını göz önüne bulunduran Japonya, Afrika'da salgın hastalıklarla mücadeleye de destek verecek.

İlk olarak 1993'te düzenlenen uluslararası konferansın 7'ncisi Ağustos 2019'da Japonya'nın liman kenti Yokohama'da organize edilmişti.

BM'nin tahminlerine göre, Afrika kıtası 2050 yılına kadar küresel nüfusun 4'te 1'ini oluşturacak.

Kaynak: Euronews