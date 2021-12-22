"Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı"
Gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurları bahanesiyle hızlı bir şekilde zamların geldiğini anımsatan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, aynı şekilde indirim yapılması gerektiğini belirtti.
Ekonomi Finans 22.12.2021, 13:25
Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.
Gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydeden Palandöken, kurlardaki düşüşün fiyatlara yansımadığına dikkati çekti. Palandöken, "Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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