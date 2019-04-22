Kamu bankaları için 3.3 milyar Euro Devlet İç Borçlanma Senetleri ihraç edilecek

Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankaları için de 400 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS ihraç edilecek.
Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankaları için de 400 milyon avro tutarında DİBS ihraç edilecek.
Kamu bankalarının sermaye yapılarının güçlendirilmesi için 3,3 milyar avro, katılım bankaları için de 400 milyon avro tutarında Devlet İç Borçlanma Senetleri - DİBS ihraç edilecek.