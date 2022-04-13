Kanada'da faizler yükseldi

Kanada Merkez Bankası, pandemi öncesi faizi Ekim 2018’de 25 baz puan artırarak %1,75’e çıkarmıştı. Salgın döneminde ise %0,25’e düşürdü. Pandemi sonrası dünyada artan enflasyona karşı sıkı para politikasına geçen ülkeler arasına katılan Kanada, ilk faiz artışını geçen ay yaptı. 25 baz puanlık faiz artışının ardından bu ay 50 baz puanlık artış yaptı.

Kanada’da enflasyon Şubat ayında %5,7’ye çıkarak Ağustos 1991 sonrası en yüksek seviyeyi gördü. Mart ayı enflasyonu ise 20 Nisan’da açıklanacak. Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesi ile başlayan savaş dünyada petrol, enerji, gıda ve emtia fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu. Mart ayında ABD, İngiltere, Euro Bölgesi ve birçok Avrupa ülkesinde enflasyon rekor seviyelere çıktı. Kanada’da da enflasyonun Mart ayında yükselmeye devam etmesi bekleniyor. Merkez Bankasının da bu yıl sıkı para politikasına sadık kalması bekleniyor.

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