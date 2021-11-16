Kanal İstanbul'da geri sayım: 3 ay sonra hazır

Kanal İstanbul çevresinde kurulacak yeni şehir alanının çalışmalarını yürüten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, imar çalışmalarında sona geldi. Gelecek yıl ihaleye çıkılması hedeflenen Kanal İstanbul’un etrafında yapılacak yeni şehir alanında İstanbul’da riskli yapı stokunun azaltılması kapsamında yeni yerleşim alanları yatay mimari anlayışıyla yapılacak. Yerleşim alanının yüzde 52’si yeşil alanlardan oluşacak projenin imar planlama süreci daha önce tamamlanırken, Bakanlık projenin alan ve sınırlarının belirleneceği imar uygulama sürecini ise 3 ay içinde sona erdirecek.

EN FAZLA 5 KATLI

500 bin kapasiteli Kanal İstanbul’un iki tarafına yatay mimari esas alınarak kurulacak yerleşimlerin zemin artı 4-5 katlı inşa edilmesi hedefleniyor. Yeni yerleşimler deprem baskısı altında olan bölgelere alternatif olabilecek. Bu planlama için 11 ayrı üniversiteden 51 bilim insanı toplam 204 uzman ortak çalıştı.

Dünyayı Türkiye’ye bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul, kapsamında yapımı devam eden, Başakşehir-Kayaşehir-Bahçeşehir arasındaki ulaşımı sağlayacak Sazlıdere Köprüsü şantiyesinde incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, “İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara Otoyolu, ticari limanlar, demiryolu bağlantıları, lojistik üstleri ve dünyanın en büyük projelerinden biri olan Kanal İstanbul, dünyayı Türkiye’ye bağlayacak” diye konuştu.

MUHALEFET ÖNEMİNİ ANLAMADI

Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası’nda projenin Türkiye ve Türk Boğazlarını kullanan ülkeler için ne kadar önemli olduğunu gerçekleriyle paylaştıklarını kaydederek, şöyle konuştu: “Onlar bu projenin önemini anladı ama ülkemiz muhalefetindekiler anlamadı ya da anlamak istemiyorlar. Gelişen, güçlenen, dünyada söz sahibi olan Türkiye’nin önüne duvar örmeye çalışıyorlar.”