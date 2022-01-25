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Kapasite kullanım oranı azaldı

Ocak ayında bir önceki aya göre 1,1 puan gerileyen imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), yüzde 77,6 seviyesine düştü.

Ekonomi Finans 25.01.2022, 10:18
Kapasite kullanım oranı azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.736 iş yeri tarafından ocak ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, ocakta bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalışla yüzde 77,6'ya indi.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 0,4 puan düşüşle yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.

Aylar itibarıyla kapasite kullanım oranı şöyle (yüzde):

Aylar 2019 2020 2021 2022
Ocak 74,4 75,5 75,4 77,6
Şubat 74 76 74,9
Mart 74,3 75,3 74,7
Nisan 75 61,6 75,9
Mayıs 76,3 62,6 75,3
Haziran 77,1 66 76,6
Temmuz 76,2 70,7 76,7
Ağustos 76,6 73,3 77,1
Eylül 76,3 74,6 78,1
Ekim 76,4 75,4 78
Kasım 77,2 75,8 78,1
Aralık 77 75,6 78,7

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#kapasite kullanım oranı
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