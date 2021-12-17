Kara para aklama ve terörizm finansmanı hatalarından ceza aldılar

İngilitere'de finansal düzenlemeden sorumlu Mali Yürütme Kurumu (FCA) HSBC bankasına kara para aklamaya karşı uygulamalardaki eksiklik ve hatalardan dolayı yaklaşık 85 milyon dolar ceza kesti.

FCA, HSBC'nin 31 Mart 2010 ile 31 Mart 2018 arasındaki sekiz yıllık sürede kullandığı para gönderim sisteminin üç kilit aşamasında ciddi zayıflıklar bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Kurum, HSBC'nin aralarında 2014 yılında kadar para aklama ve teröristlerin finanmasmanı senaryolarında yetersiz denetimlerin de bulunduğu bir dizi hata yaptığını, 2016'dan itibarense "yeni senaryolarda" risk değerlendirmesini zayıf olduğu belirtti.

Bulgularda ayrıca bankanın denetleme sistemlerinde uygunsuz testlere rastlandığı ve verilerin doğruluğu ve bütünlüğünü kontrol etmediği anlaşıldı.

Özellikle düzeltmenin bu kadar uzun sürmesi nedeniyle bankayı ve toplumu kaçınılabilir risklere maruz bırakan bu hataların kabul edilemez olduğu kaydeden FCA, bankaya 91 milyon sterlin tutarında ceza kesti.

Bankanın FCA'nın tespitlerine karşı gelmemesi sebebiyle cezası 91 milyondan 63,95 milyon sterline (yaklaşık 85 milyon dolar) indirildi.

HSBC'nin İngiltere'deki kara para aklama ve kontrol sistemlerine karşı uygulamaları nedeniyle alınan karara ilişkin bir açıklama yapan banka, konunun çözüme kavuşmasından memnun olduklarını belirtti ve "HSBC mali suçlarla savaşa ve küresel finansal sistemin bütünlüğünün korunmasına derinden bağlıdır" dedi.

Kaynak: Euronews