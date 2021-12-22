Katar'dan 10 milyar dolarlık yatırım

Katar'ın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki limanlara 10 milyar dolar yatırım yapmayı planladığı ve bu amaçla üç bankayla finansal yardım için temasa geçtiği belirtildi.

Orta Doğu ve Batılı kaynakların Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre, Doha ABD'nin doğu kıyısındaki bazı limanlara yatırım yapmayı hedefliyor. Aşama aşama geliştirilecek olan yatırımların henüz hazırlık evresinde olduğu kaydedildi.

ABD merkezli denizcilik güvenliği, ticaret ve altyapı projelerinde danışmanlık yapan Michael Frodl Katarlıların yaklaşık bir yıldır ABD'deki limanlara yatırım için nabız yokladığını belirtti.

Katarlıların aslında 2016'dan beri ABD'deki altyapı yatırımlarıyla ilgilendiğini kaydeden Frodl, Trump yönetiminin Suudileri tercih etmesi nedeniyle bu konudaki adımların ilerleyemediğinin altını çizdi.

ABD'deki hangi limanlar gündemde?

Katar'ın stratejilerini yakından bilen Frodl, Batı kıyısındaki limanların Amerikan hükümetinden ve özel yatırımlardan payını aldığını ancak doğu kıyılarındaki yatırımların eskidiğine dikkat çekerek, ABD'deki liman altyapısına 10 milyar dolarlık yatırım yapma arzusu taşıyan Katarlı yatırımcının öncelikle doğu kıyılarıyla ilgileneceği yönünde görüş bildirdi.

Kara ve demir yollarına ulaşımı kolay limanların öncelikli olacağını belirten Frodl'a göre Boston'un güneyinden Jacksonville'in kuzeyine kadar orta büyüklükteki eskiyen limanların bu yatırımlara aday olabileceğine işaret etti.

ABD Sahil Güvenlik birimine göre ülkede 360'a yakın liman bulunuyor. Reuter'a konuşan Orta Doğu merkezli bir kaynak Katar'ın üç büyük limanla ilgilenebileceğini belirtti.

Reuters, Katar Yatırım Otoritesi ve Katar Hükümeti İletişim Ofisi'nin konuya ilişkin yorum yapmayı reddettiğini aktardı.

Kaynak: Euronews