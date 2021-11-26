Kavcıoğlu'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan dikkat çeken enflasyon açıklaması geldi. Kavcıoğlu, "TCMB , fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi.

KREDİ BÜYÜMESİ MERKEZ BANKASI'NIN RADARINDA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahan Kavcıoğlu, cari denge ve enflasyon görünümü için önem arz eden bireysel kredi büyümesine yönelik güçlendirilen makroihtiyati çerçevenin etkilerinin yakından takip edildiğini söyledi.

TÜM ARAÇLAR KARARLILIKLA KULLANILACAK

Kavcıoğlu "Finansal İstikrar Raporu" giriş bölümündeki yazısında Merkez Bankası'nın fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edeceğini ifade ederek şu açıklamalarda bulunu: "Finansal İstikrar Raporu'nun son sayısından bu yana, iktisadi faaliyetteki güçlü toparlanma eğilimi aşılamanın hızlanması ve dış talebin desteği ile sürmektedir. İhracattaki canlı seyir ve turizm sektöründeki toparlanma cari işlemler dengesindeki iyileşmeyi desteklemektedir. İktisadi faaliyetteki güçlü seyir reel sektör firmalarının ciro, kârlılık ve likidite göstergelerine olumlu yansımaktadır.

"PARA POLİTİKALARI GÜNCELLECENECEK"

Reel sektör YP pozisyonundaki iyileşme devam etmektedir. Salgınla birlikte artan reel sektör ve hanehalkı borçluluk oranları salgın öncesi seviyelerine gerilemiştir. Hanehalkı finansal varlıklarının yükümlülüklerine göre daha fazla artması bireylerin borç ödeme kapasitesini desteklemiştir. 2021 yılında kredi büyümesindeki yavaşlama temelde ticari kredilerden kaynaklanırken, para politikasında yakın dönemde yapılan güncellemeler sonrasında ticari kredi büyümesi toparlanmaktadır.