Kazakistan, LPG'nin ülkeden çıkarılmasını 3 yıl yasakladı

Kazakistan Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlığın sıvılaştırılmış petrol gazının (LPG) ülkeden çıkarılmasının yasaklanmasına ilişkin karar aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Enerji Bakanının kararıyla sıvılaştırılmış petrol gazının otomobille ülkeden çıkarılması, 3 yıl süreyle yasaklandı." denildi.

2017'de de buna benzer kararın yine 3 yıllık süreyle alındığı hatırlatılan açıklamada, o dönemde bazı gaz şebeke kuruluşlarının yurt içi piyasa ihtiyaçlarını karşılayacak düşük fiyat LPG'nin ülke dışına yasa dışı çıkardığı aktarıldı.

Açıklamada, sıvılaştırılmış gazın yurt dışına otomobil taşımacılığıyla çıkarıldığı ve bunu kontrol etmenin zor olduğu ifade edildi.

Bakanlığın bir başka kararıyla ülkede akaryakıt ve petrol yağları ithalatının 1 Kasım'a kadar yasaklandığı kaydedilen açıklamada, bu kararın ülkede petrol ürünlerinin üretim ve tüketimi arasındaki dengeyi koruyacağı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2020, 07:38