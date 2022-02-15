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KDV indirimi listesine yeni ürünler eklendi

Gıdada KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1'e düşüren kararda düzeltme yapıldı. Listeden çıkarılan bazı ürünler listeye yeniden eklendi.

Ekonomi Finans 15.02.2022, 13:23
KDV indirimi listesine yeni ürünler eklendi

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’da sehven yapılan hata düzeltildi.

Resmi Gazete’de 13 Şubat'ta yayımlanan kararda, "buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, soya, sarımsak, zeytinyağı" gibi bazı ürünler, KDV’yi yüzde 1’e indiren uygulama listesinden çıkarılmıştı.

Resmi Gazete'de bugün yayımlanan kararda, “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın 4 üncü maddesinde sehven yer alan “3'üncü,” ibaresi madde metninden çıkarılarak düzeltilmiştir” denildi.

Hangi ürünler listeye eklendi?

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararının (I) sayılı listenin 3 üncü ibaresindeki ürünler: 

"Buğday, arpa, mısır, yulaf, çavdar, darı, çeltik, soya, kuru fasulye, kuru barbunya, kuru bakla, nohut, mercimek, patates, kuru soğan, sarımsak, zeytin, zeytinyağı, küçük ve büyükbaş hayvanlar (arılar dahil)"

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#KDV
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