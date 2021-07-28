Kenya ordusunu Türk şirket koruyacak

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticisi Katmerciler, Kenya'ya 91,4 milyon dolarlık 118 araç ihracatı gerçekleştirecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kenya'nın askeri ihtiyaçları doğrultusunda düzenlenen zırhlı araç alım ihalesinde en uygun teklifin sahibi olan Katmerciler, Kenya Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı.

118 araçlık Hızır ve türevleri ile yedek parça ve bakımlarından oluşan paket anlaşmanın toplam tutarı 91 milyon 415 bin 182 doları buluyor. Araçların teslimatına 2022'de başlanacak ve 2023'te tamamlanacak. Anlaşma, Katmercilerin "tek kalemdeki en yüksek ihracat anlaşması" olma özelliği taşıyor.

4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Muharebe Aracı Hızır, Türkiye'nin yurt içi ve yurt dışı operasyonlarında etkin olarak kullanılıyor. Mayına ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek koruma sağlayan, balistik açıdan güçlendirilmiş, kentsel ve kırsal alanlarda, farklı iklim ve arazi koşullarında operasyon yeteneğine sahip, NATO standartlarında geliştirilmiş son derece güçlü bir araç olan Hızır'ın üstün nitelikleri ve operasyonlardaki başarılı performansı, yabancı ülkelerin dikkatini çekti ve ihracatın önünü açtı.

Katmerciler, bu yılın başlarında bir başka Afrika ülkesine yapılan, Hızır’ın ağırlık taşıdığı yaklaşık 40 milyon avroluk savunma araçları paketinin ihracat duyurusunu da yapmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, savunma aracı ihracatına yönelik çabaların uzun soluklu olduğunu, Kenya başarısının da iki yıllık bir çabanın sonunda geldiğini vurguladı.

Kenya’daki sonucun, sadece Katmerciler için değil Türkiye savunma sanayisinin uluslararası itibarı açısından da önemli olduğuna dikkati çeken Katmerci, "Amacımız ülkemiz ihracatına katkı sağlarken, şirket olarak ihracat başarılarımızın da desteğiyle istikrarlı, sürdürülebilir, sağlıklı ve karlı büyüme yolunda güvenle ilerlemek." dedi. Katmerci, şunları kaydetti:

"Arka arkaya gelen ihracat başarıları bizler için büyük moral kaynağı. Hem şirketimiz hem ülkemiz için gurur duyuyoruz. 2020'de 273 milyon liralık ihracat gerçekleştirdik. Toplam gelirlerimiz içinde ihracat gelirlerimizin payı yüzde 78'e ulaştı. Önümüzdeki yıllarda daha fazla ihracat daha fazla gelir hedefliyoruz. Savunma sanayisi alanında yeni ihracatlar için çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu tür güzel haberleri daha sıklıkla duyurmak istiyoruz.

Savunma sektörü, stratejik bakış, sabır ve uzun soluklu çaba gerektiren bir alan. Ürünlerimizi kendi Ar-Ge merkezimizde, kendi mühendislerimizle, kendimiz geliştiriyoruz. Dijital dönüşüm, Ar-Ge projeleri ve yeni araçların tasarımı, organizasyon yapısının güçlendirilmesi gibi konulara daha fazla kaynak ve zaman ayıracağız. Sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir bir büyüme trendi oluşturmak ve bu büyüme trendini karlı hale dönüştürmek en öncelikli hedeflerimiz arasında. Sermaye piyasalarının kullanımı son yıllarda iyice arttı. Katmerciler olarak bu piyasaları kullanmaya devam edeceğiz. Bu şekilde orta ve uzun vadede finansal pozisyonumuzu güçlendirip daha sağlıklı büyümenin önünü açacağız."

AA