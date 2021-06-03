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Kenya ordusunun zırhlı araçları Türkiye'den gidecek

Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesini Katmerciler kazandı.

Ekonomi Finans 03.06.2021, 11:53
Kenya ordusunun zırhlı araçları Türkiye'den gidecek

Katmerciler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Kenya Savunma Bakanlığı tarafından açılan 118 adet zırhlı araç alım ihalesinin şirketimiz uhdesinde kaldığı tarafımıza bildirilmiştir. İhaleye ilişkin imza, teminat mektubu ve kredilendirme ve benzeri prosedürler devam etmekte olup süreç tamamlandığında ihale bedeli netleştirilerek kamuoyuna gerekli açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi.

AA

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#kenya #zırhlı araç
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