Kira artış oranı yüzde 20'ye yaklaştı
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından ocak ayı kira artış oranı da netleşti.
Ekonomi Finans 03.01.2022, 10:47
Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Ocak ayı için yüzde 19,60 oldu.
TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,60 artış gerçekleşti.
Bloomberg HT
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