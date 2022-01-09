Komşu ülkelere ihracat yüzde 33,8 arttı

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye, COVID-19 salgınına rağmen 2021'i ihracatta rekorla tamamladı.

Bu dönemde 225 milyar 368 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Türkiye, bu dönemde Bulgaristan, İran, Irak, Gürcistan, Suriye ve Yunanistan'a 20 milyar 897 milyon 224 bin dolarlık ihracat yaptı.

Bu tutar, geçen yılın aynı döneminde 15 milyar 612 milyon 627 bin dolar seviyesindeydi. Böylece yapılan ihracat, 2020'ye göre yüzde 33,8 arttı.

En fazla ihracat Irak'a

En fazla ihracat 9 milyar 11 milyon 659 bin dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 642 milyon 284 bin dolarla Bulgaristan, 2 milyar 913 milyon 527 bin dolarla Yunanistan, 2 milyar 288 milyon 185 bin dolarla İran, 1 milyar 548 milyon 322 bin dolarla Gürcistan ve 1 milyar 491 milyon 223 bin dolarla Suriye takip etti.

Geçen yıl, yıllık bazda tüm ülkelere yapılan ihracatın arttığı görüldü. En fazla artış yüzde 70,7 ile Yunanistan'a, yüzde 51,7 ile Suriye'ye ve yüzde 48,4 ile Bulgaristan'a yapılan ihracatta gözlendi.

Kimyevi ürün ilk sırada

İhracatın sektörlere göre dağılımı incelendiğinde, "kimyevi maddeler ve mamulleri" sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörden 6 komşu ülkeye 3 milyar 500 milyon 962 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Sektörü 2 milyar 623 milyon 893 bin dolarla "hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri", 1 milyar 801 milyon 577 bin dolarla "çelik" izledi.

Komşu ülkelere en az dış satım yapılan sektörler ise 12 milyon 794 bin dolarla "diğer sanayi ürünleri", 14 milyon 785 bin dolarla "süs bitkileri ve mamulleri" ve 17 milyon 339 bin dolarla "savunma ve havacılık sanayisi" oldu.