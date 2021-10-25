Konut kredilerinde faiz düştü

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'tan yapılan ortak açıklamada, 22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapıldığı duyuruldu.

Açıklamaya göre konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacak.