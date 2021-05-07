Kovid-19'a karşı etkili dedi, istifa etmek zorunda kaldı

“Yoğurdumuz COVID-19’a karşı etkili” kampanyası Güney Kore yoğurt devinin başına iş açtı.

Reklamın ardından olaylar büyüdü, şirketin başkanı istifa etmek zorunda kaldı.

Namyang Süt Ürünleri’nin araştırma şefi geçen ay şirketin Bulgaris yoğurdunun koronavirüs enfeksiyonu olasılığını yüzde 78'e kadar azalttığını iddia etti.

Duyuru, sonuçların ön araştırmadan geldiği konusunda uyarıda bulunsa da, iddia ürünün satışlarının fırlamasına ve şirketin hisse senedi fiyatının yaklaşık yüzde 30 artmasına neden oldu.

Ancak bazı uzmanlar yoğurdun antiviral özelliklerini kanıtlamak için yeterli veri olmadığını belirtince inceleme başlatıldı.

Hükümet harekete geçti

Şüpheli iddia, sonunda Güney Kore hükümetini harekete geçirdi.

Gıda ve İlaç Güvenliği Bakanlığı, yanlış reklamı yasaklayan yasayı ihlal eden Namyang'ı ürününü pazarlamak için yanıltıcı bilgiler kullanmakla suçladı.

Polis, şirketin süt ürününün virüsü durdurucu özelliklerini abartıp abartmadığını belirlemek için yürütülen soruşturmanın bir parçası olarak Namyang’ın Seul genel merkezine ve fabrikalarına baskın düzenledi.

Bakanlık ayrıca Sejong'daki Namyang'ın ana süt fabrikasının faaliyetlerini geçici olarak askıya almak için eyalet hükümetinin onayını bekliyor.

Namyang Süt Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Hong Won-sik, ortaya çıkan skandalın tüm sorumluluğunu üstlendi. Artık şirketi yönetmeyeceğini açıklayarak istifa etti.

Kaynak: TRT Haber