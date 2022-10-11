KPMG: Küresel CEO'lar hafif ve kısa süreli resesyon bekliyor

KPMG'nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği Küresel CEO Araştırması'nın 2022 yılını kapsayan sonuçları açıklandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, küresel çapta 1300'den fazla Üst Yönetici'nin (CEO) katıldığı araştırmaya göre her 10 CEO'dan 8'i, gelecek 12 ay içinde bir resesyon beklediğini söylerken, 7'si bu resesyonun beklenen büyümeyi sekteye uğratacağına inanıyor.

Ekonomik çalkantıların devam etmesi nedeniyle CEO'ların yüzde 39'u halihazırda işe alımları durdururken, yüzde 46'sı gelecek 6 ay içinde iş gücünü küçültmeyi düşünüyor.

Ayrıca her 5 CEO'dan 4'ü, şirketlerini beklenen resesyona hazırlamak için kısa vadeli dijital dönüşüm stratejilerine ara verdiğini veya yavaşlattığını belirtirken siber güvenlik de artık en büyük riskler içinde yer almıyor.

Araştırmaya göre, liderlerin yüzde 58'i hafif ve kısa süreli bir resesyon bekliyor. Üst düzey yöneticilerin yüzde 14'ü, 2022'nin başlarına (yüzde 9) kıyasla biraz daha yüksek oranla, bugünün en acil endişeleri arasında resesyon konusu olduğunu belirtirken salgın yorgunluğu ise yüzde 15 ile listenin başında yer alıyor.

Her 10 CEO'dan 8'i (yüzde 86) bir yıllık zaman zarfında bir resesyon beklediğini söylerken, yüzde 71'i bu resesyonun şirket kazançlarını yüzde 10'a kadar etkileyeceğini öngörüyor.

Üst düzey yöneticilerin büyük çoğunluğu (yüzde 73) resesyonun beklenen büyümeyi sekteye uğratacağına inanıyor. Bununla birlikte, dörtte üçü (yüzde 76) yaklaşan resesyon öncesinde şimdiden tedbir amaçlı adımlar attıklarını da belirtiyor.

Bu endişelere rağmen üst düzey yöneticiler, KPMG'nin şubat ayında 500 CEO ile yaptığı CEO Pulse araştırmasına (yüzde 60) kıyasla önümüzdeki 6 ay için ekonominin dayanıklılığına belirgin bir şekilde daha fazla güven duyuyor (yüzde 73).

Ayrıca, liderlerin yüzde 71'i küresel ekonominin önümüzdeki 3 yıl içindeki büyüme beklentilerinden (2022'nin başlarında yüzde 60) ve neredeyse her on CEO'dan dokuzu (yüzde 85) şirketlerinin gelecek 3 yıl içindeki büyümesinden emin olduklarını ifade ediyor.

Ekonomik çalkantıların devam etmesi nedeniyle CEO'ların yüzde 39'u işe alımları dondurmuş durumda, yüzde 46'sı ise önümüzdeki 6 ay içinde iş gücünü küçültmeyi düşünüyor. Bu nedenle toplu istifaların yavaşlaması bekleniyor. Bununla birlikte, CEO'ların 3 yıllık görüşleri daha iyimser olup sadece yüzde 9'u bu süre zarfında personel sayısını daha fazla azaltmayı planlıyor.

Beklenen resesyon, şirketleri kısa vadeli dijitalleşme stratejilerini yeniden gözden geçirmeye itiyor. Her 5 CEO'dan 4'ü, şirketlerini beklenen resesyona hazırlamak için dijital dönüşüm stratejilerine ara verdiğini veya yavaşlattığını belirtiyor.

Şirketlerin yüzde 40'ı dijital dönüşüm stratejilerine ara verirken, yüzde 37'si önümüzdeki 6 ay içinde bu stratejilerine ara vermeyi veya yavaşlatmayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 70'i yatırımlarını dijital fırsatlara kaydırmak ve dijital açıdan geride kaldıkları alanlardan çıkmak için daha hızlı olmaları gerektiğini söylüyor.

Katılımcıların dörtte birinden fazlası daha uzun vadede dijitalleşmeyi ve iş bağlantılarını geliştirmenin, önümüzdeki 3 yıl içinde büyüme hedeflerine ulaşılması noktasında hayati önem taşıdığına inanıyor. Yüzde 74'ü ise şirketlerinin stratejik, dijital ve çevresel, sosyal ve yönetişim (ÇSY) yatırımlarının ayrılmaz bir şekilde birbiri ile bağlantılı olduğu konusunda hemfikir.

Araştırmada, gelişen yıkıcı teknolojiler, önümüzdeki 3 yıl içinde iş büyümesine yönelik en büyük risk olarak ortaya çıktı. Buna ek olarak CEO'lar, itibar, düzenleyici ve operasyonel sorunlar ve iklim değişikliği gibi konuları da büyümeye yönelik en önemli riskler arasında gösterdi.

İtibar riski - şirketle ilgili müşterilerde veya kamuoyunda olumsuz algı - CEO'lar arasında 2022'nin başlarına kıyasla daha fazla endişe oluşturuyor. Şubatta yüzde 3 olan oran, ağustosta yüzde 10'a yükseldi. Ayrıca jeopolitik zorluklara yanıt olarak şirketlerin yüzde 51'i Rusya ile çalışmayı durdurdu ve yüzde 34'ü önümüzdeki 6 ay içinde bunu yapmayı planlıyor.

Geçen yıl büyümeye yönelik riskler arasında ilk beşte yer alan siber güvenlik ise sıralamada geriledi. CEO'ların sadece yüzde 6'sı siber güvenlik konusunu en önemli risk olarak belirtti, bu oran Şubat 2022'de yüzde 17 seviyesindeydi. Bununla birlikte siber ortamların gelişimi sürüyor. Kurumların yaklaşık dörtte üçünün (yüzde 72) fidye yazılım saldırılarıyla başa çıkmak için bir planı var. Bununla birlikte, 2021'de yüzde 13 olan bu orana kıyasla 2022'de neredeyse dörtte biri (yüzde 24) siber saldırılara karşı yeterince hazırlıklı olmadıklarını kabul ediyor.



Açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, küresel salgının jeopolitik gerilimler, enflasyonist baskılar ve finansal zorluklar gibi nesilde bir görülen sorunlar kısa süre içinde arka arkaya geldiğini belirtti. Alsan, şunları kaydetti:

"Bu zorluklar küresel CEO'ların da iyimserliklerini olumsuz yönde etkiliyor. Ekonomik gelişmelerin şu anda iş dünyası liderleri için en önemli endişe kaynağı olması şaşırtıcı olmasa da yöneticilerin kendi şirketlerine ve uzun vadeli büyüme beklentilerine makul düzeyde güven duyduklarını görmek cesaret verici. Son yıllarda yaşanan olaylar iş dünyası için gerçek bir türbülans oluşturdu.

Bu araştırmada ortaya çıkan bulgular, bu olaylarla mücadele eden ve üstesinden gelen yöneticilerin şirketlerinin dayanıklılığına daha fazla güvendikleri ve bugün karşı karşıya olduğumuz gerçek belirsizliklerin bazılarını azaltmaya odaklandıkları konusunda temkinli bir iyimserlik sağlayabilir."