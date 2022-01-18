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Kripto para konusunda AK Parti'den yeni adım

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın Binance Türkiye temsilcileriyle bir araya geleceği kaydedildi.

Ekonomi Finans 18.01.2022, 13:45
Kripto para konusunda AK Parti'den yeni adım

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 20 Ocak'ta kripto para borsalarından Binance'ın Türkiye temsilcileriyle görüşecek.

Kripto piyasası düzenlemesini, "vergilendirmenin ötesinde, bu alanda ortaya çıkabilecek mağdurları düşünme amaçlı yapılması gereken bir iş" olarak nitelendiren Elitaş, kripto varlıklara yönelik yasal düzenleme konusunda bir süredir çalışmalarını sürdürüyor.

Daha önce kripto para konusunda uzman isimlerle Meclis'te bir araya gelen Elitaş, 20 Ocak Perşembe günü de Binance Türkiye temsilcilerini dinleyecek.

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#mustafa elitaş #kripto para #binance
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