Kripto paralar adeta eridi

Kripto para piyasalarında yaklaşık 1 haftadır devam eden düşüş eğiliminin ardından dünyanın en büyük hacimli kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz 24 saatte değerinin yaklaşık dörtte birini kaybederek 41 bin 900 seviyelerine indi.

Bitcoin’in ardından en değerli kripto para olan Ethereum ise 4,600 dolardan 3,600 dolar seviyelerine düşerek yüzde 22 düşüş yaşadı.

Coingecko tarafından listelenen 11 bin 392 kripto para birimi incelendiğinde, değerlerinin toplamda yüzde 15 azalarak 2,34 trilyon dolara gerilediği görüldü.

Bitcoin, Kasım ayı başında 69 bin dolar seviyelerine yükselmiş, kripto paraların piyasa değeri de 3 trilyon dolara çıkmıştı.

Corona virüsün Omicron varyantının duyurulmasıyla birlikte durgunluğa giren kripto para piyasalarında, küresel hisse senetleri, ABD gösterge tahvil getirileri, ABD’deki istihdamın Kasım ayında yavaşlaması ve virüs varyantı nedeniyle gerilen yatırımcı hareketlerinin etkili olduğu belirtiliyor.

Düşüşün zamanlaması da dikkat çekici bir detay olarak öne çıkıyor.

8 Aralık’ta dünyanın önemli kripto para borsalarının yöneticileri ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde kripto paralar ile ilgili savunma sunacak. ABD’li politikacılar kripto para birimlerinin etkileri ve bunları en iyi şekilde nasıl düzenleyebilecekleri hakkında tartışacak.

NTV