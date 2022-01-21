Kur korumalı hesaba dönüş devam ediyor

Devreye alınmasının üzerinden bir ay geçen kur korumalı hesaba dönüş sürerken, döviz mevduatlarındaki çözülme de devam ediyor. Bankacılık sistemindeki yabancı para mevduatından 1,4 milyar dolarlık çözülme oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre; bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 14 Ocak ile biten haftada 55 milyar lira artarak 5 trilyon 616 milyar liraya çıktı.

TL ARTTI, DÖVİZ AZALDI

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 3,77 artışla 1 trilyon 971 milyar liraya çıkarken, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 0,69 azalışla 3 trilyon 428 milyar liraya geriledi. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 261 milyar 380 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bu tutarın 234 milyar 212 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 14 Ocak itibarıyla 1 milyar 396 milyon dolarlık azalış görüldü.

TİCARİ KREDİLERDE DURGUNLUK

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,20 artarak 737 milyar 623 milyon lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 0,37 azalışla 643 milyar 812 milyon 904 bin liraya gerilerken, kredi kartları bakiyesi yüzde 1,02 yükselişle 301 milyar 11 milyon liraya yükseldi. Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 274,3 milyar lirası konut, 8,4 milyar lirası taşıt ve 454,8 milyar lirası ise diğer kredilerden oluştu.

Kaynak: Yeni Şafak