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Kur korumalı mevduat sistemi ile ilgili yeni karar

Cumhurbaşkanı kararıyla, kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

Ekonomi Finans 27.07.2022, 09:07
Kur korumalı mevduat sistemi ile ilgili yeni karar

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı.

Konuya ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre şirketler, 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan dövizi yıl sonuna kadar Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil ederse vergi avantajı kullanacak.

Bu işlemden kaynaklanan faiz, kar payı ve kur kazancı için vergi ödemeyecek.

#kur korumalı mevduat #resmi gazete
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