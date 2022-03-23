Kur korumalı sistemde bir değişiklik daha

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu uyarınca Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan Türk lirası hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine ilgili banka tarafından yapılan kambiyo satışlarında uygulanan BSMV oranının sıfır olarak uygulanması sağlanacak. Söz konusu vergi binde 2 oranında uygulanıyordu.

Dün de TCMB, altın ve dövizden Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümü desteklemek amacıyla hazırladığı tebliğlerde değişikliğe gitmiş, tebliğler kapsamında, Merkez Bankasının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde komisyon ve/veya masraf ödenebileceğini duyurmuştu.