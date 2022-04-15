"Kur stabil hale geldi, sırada enflasyon var"

Samsun'da İş Buluşması'nda açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun üstesinden geleceğiz diyerek, "Kur stabil hale geldi. Bizim özgüvenimiz yüksek, ne yaptığımızı biliyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

Bu ülkeyle beraber herkes büyüyecek, büyümeye de devam edeceğiz. Bizim önümüzü kimse engelleyip, kapayamaz. Petrol fiyatları, enerji fiyatlar, gıda fiyatları almış başını gidiyor. Sonuç, dünyada Avrupa'da ABD'de son 30 yılın 40 yılın, 70 yılın enflasyon oranıyla karşı karşıyalar. Televizyonlarda konuşuyorlar, yandık. Kapasite kullanım oranı yüzde 80'lerde, işsizlik 10.7. İhracatımız 235-236 milyar dolarlarda. İş dünyasına sesleniyorum, işinizi büyütmüyor musunuz, işiniz iyi değil mi, ihracatta yarışa girmemiş misiniz? Kazanmıyor musunuz, çalışanlarınızla paylaşmıyor musunuz? Bütün bunlar varken yandık, bittik. Bu ülke yanmaz.

Her türlü sorun alanları üzerinden, paydaşlarımızla nasıl üstesinden geleceğiz diye emek sarf ediyoruz. 20 Aralık öncesinde yine aynı akıllılar çıkmıştı. Makro ekonomik göstergeler kurun bu noktalara gitmesini doğru bulmuyor. Vatandaşlarımız bunlara kulak vermeyin dedim. Diyenler zarar gördü. Diyenler kimdi aynı güruh. Kur stabil hale geldi, kontrolümüz altında. Tam bu ülkenin beklediği, öngörülebilir bir durumdayız. Çözüldü mü bu iş, çözüldü. Sorun ne? Enflasyon. 2018'den beri Döviz kurunun oynak olması, yükselmesi enflasyonla birleşince enflasyonun artmasına sebep oldu. Bizi üzüyor mu? Üzüyor, sorun alanı olarak görüyoruz. Bildiğimiz bir şey var. Samsun'daki özgüven ruhu bizim ruhumuzdur.

Sosyal medyayla yaygara yapanlara enflasyonla ilgili konuşacaksınız. Toplum anlamında zarar görecek kim varsa bunlara zarar vermeden yolumuza devam edeceğiz.