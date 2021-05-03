Küresel e-ticaretin payı artıyor

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) raporuna göre, küresel e-ticaretin toplam perakende satışları içerisindeki payı, 2020'de kısıtlamaların etkisiyle yüzde 19'a yükseldi.

UNCTAD, 2019 yılına ilişkin küresel e-ticaret tahmini ile 2020’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının e-ticarete yönelik öncü değerlendirmesine ilişkin raporunu yayımladı.

Raporda, 2019'da yüzde 16 olan küresel e-ticaretin toplam perakende satışlar içerisindeki payının, salgında kısıtlamaların etkisiyle 2020’de yüzde 19’a yükseldiği kaydedildi.

Güney Kore’de e-ticaretin payı, geçen yıl yüzde 20,8’den yüzde 25,9’a çıkarken, Çin’de yüzde 20,7’den 24,9’a, İngiltere’de yüzde 15,8’den 23,3’e ve ABD’de yüzde 11’den 14’e yükseldi.

En büyük 13 e-ticaret şirketinden 11'inin Çin veya ABD merkezli olması dikkati çekti. Çin merkezli Alibaba, brüt ürün hacmi sıralamasında ilk sırada yer alırken, Çinli şirketi ABD merkezli Amazon izledi.

UNCTAD'ın raporunda, salgının bazı e-ticaret şirketleri için satış rekorları sağlarken, araç kiralama ve seyahat gibi hizmetler sunan firmaların satışlarını çok olumsuz etkilediğini belirtti.

UNCTAD, dünyada e-ticaret sektörünün satış hacminin 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 4 artarak 26 trilyon 700 milyar dolara yükseldiği de bildirdi.