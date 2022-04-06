Küresel piyasalar Fed'in toplantı tutanaklarını bekliyor

Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler, fiyatlamalara yön veren temel risk unsuru olmayı sürdürürken ABD ve Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağı beklentileri risk algısını artırıyor.

Bu durum enflasyonist endişeleri de beslemeye devam ederken, merkez bankaları cephesinde dün Fed yetkililerinden gelen "şahin" açıklamalarla tahvil piyasasından çıkış hızlandı, dolar endeksi güçlendi.

Fed Yöneticilerinden Lael Brainard, enflasyonda daha fazla yükseliş olabileceğini, bunun daha hızlı faiz artışını gerektirdiğini söyledi. Enflasyondaki yukarı yönlü risklere işaret eden Brainard, "Fed, enflasyonu düşürmek için para politikasını düzenli olarak sıkılaştırmaya devam edecek. Mayıs toplantısından itibaren de bilanço hızlı şekilde küçültülecek." dedi. Kansas City Fed Başkanı Esther George da Fed'in faiz oranlarını mayısta yarım puan artırmasının bir seçenek olacağını belirterek, "Bence 50 baz puanlık faiz artırımı, diğer şeylerle birlikte dikkate almamız gereken bir seçenek olacak. Bilançonun politika faizi artışlarıyla birlikte nasıl hareket edeceğini düşünmeye çok odaklandım." ifadelerini kullandı.

Bankanın mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2,38 seviyelerinden yükselişe geçerek son 3 yılın zirvesi olan 2,63'ü test etti. Dolar endeksi ise arka arkaya 4'üncü işlem gününde de yukarı yönlü hareketine devam etti ve 99,6 ile Mayıs 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Emtia tarafında her ne kadar artan jeopolitik riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıları canlı tutsa da güçlenen dolar ve Çin'in Şanghay kentinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında uygulanan karantina sürecinin uzatılması ile petrol ve metal fiyatlarında düşüş yaşandı. Brent petrolün varil fiyatı, dün 109 dolara kadar yükselmesinin ardından talep yönlü endişelerin öne çıkması ile 105 doların altını görürken, bugün 106,2 dolar seviyesinde dengelendi. Altının ons fiyatı ise 1.945 dolar seviyelerinden düşüşe geçerek 1.916 dolara kadar geriledi.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında da satış ağırlıklı bir seyir izlendi ve Dow Jones endeksi yüzde 0,80, S&P 500 endeksi yüzde 1,26 ve Nasdaq teknoloji endeksi yüzde 2,26 değer kaybetti. ABD endeks vadeli kontratlarında, bugün açıklanacak FOMC'nin 15-16 Mart'ta düzenlenen toplantısına ait tutanaklar öncesinde satıcılı seyir izleniyor.

Analistler, tutanaklarda mayıs ayı toplantısında faiz artırımları ve bilanço küçültme konusunda izlenecek yola dair ipuçlarının aranacağını söyledi. Piyasada, Fed'in yüzde 80 ihtimalle mayıs ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını aktaran analistler, söz konusu olasılığın artması ile piyasalardaki oynaklığın hızlanabileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, gündemin odağında Rusya'ya yönelik uygulanacağı belirtilen yeni yaptırımların enerji fiyatlarını ne şekilde etkileyeceği bulunuyor. Enflasyonist kaygıların da sürdüğü bölgede, pay piyasalarının gelişmelere duyarlılığının arttığı gözleniyor. Dün Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,65 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,28 gerilerken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,72 yükseldi. Dolardaki güçlenme ile avro/dolar paritesi gerilemesini 5'inci güne taşıdı ve 1,0891 ile bir ayın en düşük seviyesini gördü. Avrupa'da endeks vadeli kontratları da yeni güne düşüşle başladı.

Asya tarafında, artan Kovid-19 vaka sayıları karşısında bölgede alınan kısıtlama tedbirlerinin ekonomilere yansımasına ilişkin sonuçlar açıklanmaya başladı. Çin'de bugün açıklanan verilere göre, hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), martta önceki aya kıyasla 10 puanlık düşüşle 42'ye gerileyerek 2 yılın en hızlı daralmasını kaydetti. Bu gelişme sonrası iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılan Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,2, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,2 düşüşle seyrediyor.

Yurt içinde, dün Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,64 değer kazancıyla tamamlayarak kapanış rekorunu 2.326,29 puana taşıdı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2'lik artışla 14,7196'dan kapanmasının ardından bankalararası piyasanın açılışında bugün yatay seyrediyor.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan enflasyonist baskılarla küresel pay piyasalarında dalgalı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, Borsa İstanbul'un pozitif ayrıştığını ifade etti.

Tahvil ve emtia piyasalarındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini vurgulayan analistler, bu kapsamda Fed'in bugün açıklanacak mayıs ayı toplantı tutanaklarının kritik önem taşıdığını söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise Almanya'da fabrika siparişleri ve Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.290 puanın destek, 2.400 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

12.00 Avro Bölgesi, şubat ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

21.00 ABD, FOMC toplantı tutanakları