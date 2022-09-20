Küresel piyasalar, merkez bankalarının kararları öncesi dalgalı seyrediyor

Fed'in enflasyonla mücadelede ultra şahin para politikalarını sürdüreceği beklentileri piyasalara yön veren temel faktör olmaya devam ediyor. Bu durum pay piyasalarında oynaklığı artırırken, tahvil piyasalarından kaçışın hızlanması ile dün ABD'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3,97'yle Ekim 2007'den, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 3,51'le Nisan 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Şahin Fed beklentileri ve resesyon endişeleri ile küresel çapta dolar talebi de gücünü korudu. Dolar endeksi dün 110,2 ile son 20 yılın zirvesine yakın seviyelere çıkmasının ardından bugün 109,7'de dengelendi. Dolar endeksindeki yükselişle altının ons fiyatı dün 1.660 doların altını görürken, bugün 1.675 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise dün 87,6 dolarla 11 günün en düşük seviyesine gerilemesinin ardından bugün 91,1 dolardan işlem görüyor.

Halihazırda para piyasasındaki fiyatlamalarda, Fed'in 75 ve 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimali sırasıyla yüzde 82 ve yüzde 18 düzeyinde bulunuyor. Bankanın gelecek ayki toplantısı için ise en yüksek ihtimal yüzde 61 ile 50 baz puanlık faiz artırımına veriliyor.

Bu gelişmelere karşın, agresif faiz artırımlarının fiyatlanması ve dipten alımlarla dün New York borsasında toparlanma isteği öne çıktı. Dow Jones endeksi yüzde 0,64, S&P 500 endeksi yüzde 0,69 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 değer kazandı. ABD'de endeks vadeli kontratların yeni güne de yükselişle başlaması dikkati çekiyor.

Avrupa tarafında enerji krizi paralelinde artan enflasyon endişeleri gündemin odağındaki yerini korurken, bölge ekonomilerine ilişkin resesyon beklentileri de artıyor. Kış aylarına girilirken artan doğal gaz kullanımı ile ekonomilerdeki daralmanın hızlanabileceği belirtilirken, perşembe günü faiz kararını açıklayacak İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) da 75 baz puanlık artırıma gidebileceği beklentileri arttı. Piyasalarda bankanın 50 baz puanlık faiz artırımına daha güçlü bir ihtimal verilse de 75 baz puan ile daha şahin bir adım atılarak Fed'i takip edeceği öngörüleri de yüzde 50'ye yaklaşmış durumda.

Bu gelişmelerle dün iki ayın en düşük seviyesine gerileyen Avrupa borsalarında endeksler, kapanışa yakın gelen alımlarla toparladı. Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,49 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,13 artarken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 geriledi. Avro/dolar paritesi 1'in üzerine çıkarken, Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne de yükselişle başladı.

Asya tarafında, dün 14 günlük ters repo faiz oranını indiren Çin Merkez Bankası, bugün yüzde 3,65 düzeyinde bulunan referans temel kredi faizi oranını değiştirmedi.

Dün tatil dolayısıyla işlem yapılmayan Japonya piyasalarında ise bugün enflasyon verileri yakından takip edildi. Ülkede temmuz ayında yüzde 2,4 artan çekirdek Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta yüzde 2,8 ile Ekim 2014'ten bu yana en hızlı yükselişini kaydetti. Aynı dönemde manşet TÜFE ise yüzde 3 artışla 1991'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Beklentilerin üzerinde gelen ve son 5 aydır Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) hedefinin üzerinde seyreden enflasyon verisine karşın, analistler bankanın ücret ve tüketim artışı zayıf kalmaya devam ettiği sürece ultra gevşek politikasından vazgeçmeyeceğini öngörüyor. Verilerin, BoJ'un aşırı düşük faiz oranlarını koruyarak kırılgan bir ekonomiyi desteklemeye çalışırken karşı karşıya kaldığı ikilemi ortaya koyduğunu aktaran analistler, bu durumun Japon yeninde düşüşü beraberinde getirdiğini söyledi.

Bu gelişmelere karşın dün ABD borsalarındaki pozitif havayı devralan Asya borsalarında yeni günün pozitif başladığı görülürken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,4, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 yükseldi.

Yurt içinde dün Borsa İstanbul'da bankacılık sektöründe derinleşen satışların genele yayılması ile endekse bağlı devre kesici sistemi çalışırken, BIST 100 endeksi yüzde 5,26 değer kaybıyla 3.199,54 puandan kapandı. Dolar/TL ise dün yüzde 0,2 artışla 18,2853'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,2980'den işlem görüyor.

Analistler, bu hafta merkez bankalarından beklenen agresif faiz artırımları öncesi piyasalarda dalgalanmaların sürebileceğini söyledi.

Fed'in yarınki toplantısında faiz kararının yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri ile güncellenecek faiz ve ekonomik gösterge tahminlerinin kritik önem taşıdığını vurgulayan analistler, tahvil piyasasındaki hareketliliğin de dikkatle izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.150 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

09.00 Almanya, ağustos ayı ÜFE

10.00 Türkiye, ağustos ayı yurt dışı ÜFE

11.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı cari işlemler dengesi

15.30 ABD, ağustos ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

17.30 Türkiye, ağustos ayı merkezi yönetim borç stoku