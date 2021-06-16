Küresel piyasaların odağında Fed var

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları bugün açıklanacak Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlara odaklandı.

Dünya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar, bugün saat 21.00'de açıklanacak FOMC'nin faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamaları bekliyor.

Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ile özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta yıllık yüzde 6,6 artarak beklentileri aştı ve son 11 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. ÜFE'deki artış, şimdilik sınırlı da olsa enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olurken, perakende satışlar yüzde 1,3 gerileyerek öngörülerin altında kaldı.

Veriler sonrası New York borasında satıcılı bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,27, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,71 değer kaybetti. Dolar endeksi ise Fed kararları öncesi 90,5 seviyesinde yatay bir seyir izledi.

Avrupa tarafında, dün açıklanan verilere göre, Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi mayısta yüzde 0,5 ile beklentiler seviyesinde artarken, İngiltere'de işsizlik oranı yüzde 4,8'den yüzde 4,7'ye geriledi.

Verilerin ardından İtalya hariç pay piyasalarında alıcılı bir görünüm takip edildi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,36, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,36 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,35 değer kazanırken, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,08 azalış kaydetti.

Dün pay piyasalarındaki karışık görünüm, Asya borsaları ile yeni güne de taşındı. Japonya'da açıklanan verilere göre, ülkenin ihracatı mayısta yüzde 49,6 artsa da tahminlerin altında kaldı. Çekirdek makine siparişlerinin de nisanda yüzde 0,6 artmasına karşın beklentileri karşılamaması sonrası Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,5 değer kaybıyla 29.297 seviyesinde bulunuyor.

Bugün sanayi üretimi verilerinin takip edileceği Çin'de, Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 1 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Yurt içinde, dün satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,80 değer kaybederek günü 1.442,56 puandan tamamladı. Dün yüzde 1,05 artışla 8,5571'den kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,5530 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, NATO toplantısının ardından yayınlanan bildiride Çin ile ilgili açıklamaların küresel risk iştahını azalttığını belirterek, emtia fiyatlarındaki dalgalanmanın da sektör ve bölge bazlı ayrışmaların artmasına neden olduğunu bildirdi.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Çin, mayıs ayı sanayi üretimi ve perakende satışlar

14.30 Türkiye, nisan ayı konut fiyat endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı inşaat izinleri ve konut başlangıçları

21.00 ABD, Fed'in faiz kararı

AA