Kurulan-kapanan şirket sayılarında büyük artış oldu

Kurulan şirket sayısı, haziranda bir önceki aya göre yüzde 113,4 artarak 9 bin 560, kapanan şirket sayısı da yüzde 120,5 artışla 1226 oldu.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, haziran ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, haziranda kurulan şirket sayısı mayıs ayına kıyasla yüzde 113,4 artarak 4 bin 480'den 9 bin 560'a ulaştı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 120,5 artışla 556'dan 1226'ya yükseldi.

Haziranda kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 azalırken kapanan şirket sayısı yüzde 10,3 arttı.

Geçen ay bir önceki aya göre kurulan kooperatif sayısı yüzde 93,6, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 107,5 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 514,3, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 161,2 arttı.

Haziranda geçen yılın aynı ayına göre, kurulan kooperatif sayısı yüzde 2,4, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 24,1 azaldı.

Bu dönemde kapanan kooperatif sayısı yüzde 138,9 artarken, gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 13 azaldı.

Söz konusu ayda kurulan toplam 9 bin 680 şirket ve kooperatifin yüzde 85,8'ini limited şirketler, yüzde 12,9'unu anonim şirketler, yüzde 1,2'sini kooperatifler oluşturdu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 39,7'si İstanbul, yüzde 9,4'ü Ankara, yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu. Bu ay tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 3 bin 259'u ticaret, 1687'si imalat ve 1113'ü inşaat sektöründe yer aldı.

Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 1015'i toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 555'i inşaat, 352'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Haziranda kapanan şirket ve kooperatiflerin 405'inin toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 196'sının inşaat, 169'unun imalat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerden 613'ünün toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 231'inin inşaat, 145'inin imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Haziranda 120 kooperatif kurulurken, bunların 46'sı konut yapı kooperatifi, 37'si işletme kooperatifi, 12'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak iş başı yaptı.

Geçen ay kurulan 1293 yabancı ortak sermayeli şirketin 770'i Türkiye, 70'i İran, 39'u Suriye ortaklı oldu.

İş başı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 128'i anonim, 1165'i limited şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Bu yıl kurulan şirketlerin 868'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 326'sı işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri, 323'ü gayrimenkul acenteleri sektöründe yer aldı.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 85'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

AA