Kurumlar vergisinde indirim oranı artırılıyor

Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz" dedi.

Elvan ayrıca, "Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız" açıklamasında bulundu.

AA