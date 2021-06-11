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Kurumlar vergisinde indirim oranı artırılıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, çevrim içi düzenlenen “Ankara Sanayi Odası Meslek Komiteleri Ortak Toplantısı”nda konuştu.

Ekonomi Finans 11.06.2021, 11:02
Kurumlar vergisinde indirim oranı artırılıyor

Bakan Elvan, "Enflasyonla mücadeleyi bu ülkenin refahı için mutlaka kazanılması gereken bir savaş olarak görüyoruz" dedi.

Elvan ayrıca, "Nakit sermaye artırımında yüzde 50 olan kurumlar vergisi indiriminin, sermayenin yurt dışından getirilmesi durumunda yüzde 75 uygulanmasına ilişkin düzenleme yapacağız" açıklamasında bulundu.

AA

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#kurumlar vergisi
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