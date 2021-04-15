Kuyumcular için yeni düzenleme

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Atayık, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik'e dair değerlendirmelerde bulundu.

Taslak hazırlık sürecinde Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve bakanlık yetkililerle görüşmelerini her daim sürdürdüklerini dile getiren Atayık, kuyumcu esnafının tepkisini çeken tüm maddelerin yönetmelik metninden çıkarıldığını gördüklerini söyledi.

Atayık, "Ankara'da sektörümüzü temsilen oda olarak yaptığımız yoğun görüşmeler sonuç verdi ve oldukça olumlu, pozitif bir yönetmelik ortaya çıktı. Demo ürünün yasaklanması gibi dürüst esnafımızı koruyacak çalışmalarımız sonuç verdi." diye konuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemenin dürüst esnafı koruyacağını, kayıt dışılığın ve ayar sorunlarının getirdiği haksız rekabetin ortadan kaldırılmasına çok önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Atayık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayıtsız, merdiven altı çalışan işletmeler yetki belgesi alabilmek için kuyumcu odaları ve ticaret odalarına kayıt yapmak zorunda kalacak. Demo ürün satışının engellenmesini sektörümüz, uzun zamandır istiyordu. Yönetmelikle bunun önlenmesi çok yerinde ve faydalı oldu. Taslak yönetmelikle karşılaştırıldığında daha net ve anlaşılır bir metinle karşılaştık. Değişikliler, sektörün talepleri göz önüne alınarak yapılmış."

"Sadece kuyum ticareti yapan perakende mağazaları kapsıyor"

Mustafa Atayık, yönetmeliğin, sadece kuyum ticareti yapan perakende satış mağazalarını kapsadığını, zamanla çözüme kavuşturulması gereken konular olabileceği için bakanlık yetkisine başvuruyu açık bırakan maddenin de bulunduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kuyumcu oda üyeliği şartı aranması dışında, meslek odalarına bir görev addedilmemiş. Halbuki, Bilgi Sistemi'nin 6 ay içinde hazırlanacak olması, sistem hazır olunca buna bağlı yetki belgesi verilmesinin aynı süreçte ilerleyemeyeceği nedeniyle bir sıkışıklık yaşanabileceği öngörümüz var, bu nedenle bakanlığımız ile görüşerek, odalarımızın bu sistemi kullanmak suretiyle sürece dahil olmasını ve el birliğiyle hızlıca yetkilendirmelerin 31 Aralık 2021'e kadar yetiştirilmesini sağlamalıyız. Denetimler noktasında, değişikliğe açık bir konu var ama bakanlığımız ile bu konuyu da çözeceğimiz anlaşılıyor."

"Analiz ve raporlama yetkisinin sadece Darphane uhdesinde uygulanabilirliği bulunmuyor"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, ayar kontrolü, analiz ve raporlama yetkisinin daha önce Darphane tarafından İKO başta olmak üzere ayarevlerine verildiğini anımsatarak, yönetmelikle bu yetkinin tekrar Darphane uhdesine verilmesinin ticarette çok önemli sıkıntılara ve gecikmelere neden olacağını söyledi.

Bu maddenin İstanbul'da veya diğer tüm illerde uygulanabilirliğinin bulunmadığını savunan Atayık, şu açıklamalarda bulundu:

"Çünkü, mesleği icra eden iş yerleri üzerinde meslek odalarının 5362 sayılı kanunla kendilerine verilmiş yetkiyi kullanarak yıllardır yaptıkları denetimler söz konusudur. Bu konuda analiz ve raporlamada doğru sonuçlara ulaşmak adına yapılan yatırımlar, uzman kadro istihdamı ve tüm Türkiye genelinde hizmet vermek üzere kurulu donanımlar söz konusudur. Kıymetli madenler ve taşlar konusunda analiz ve rapor vermek üzere ayrı ayrı münferiden yetkilendirilmiş ayarevleri, gemoloji laboratuvarları vardır. Ancak, her iki konuda da yetkilendirilmiş olan sadece odamız laboratuvarıdır. Uluslararası akreditasyona sahip olan GLT laboratuvarımızın yanı sıra Çemberlitaş'ta ve Kuyumcukent'te Darphane Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş iki adet ayarevine de sahiptir. Yasaların öngördüğü tüm şartları sağlayacak şekilde donatılmış ve en önemlisi, yetkin ve deneyimli kadroları, sahip olduğu birikim ve donanımıyla her zaman, hiçbir çıkar gözetmeden, kar amacı olmadan, en doğru şekilde hizmet üretmeyi, sektör ve ülke ekonomisine olumlu katkı vermeyi amaçlamıştır."

Atayık, ayrıca İKO'nun Ticaret Bakanlığı Gümrük Tek Pencere sistemine dahil, ithalat ve ihracatın açma, kapama işlerinde yetkin hizmet veren bir kuruluş olduğunu bildirdi.

Mustafa Atayık, "Bugüne kadar yüz binlerce dolar yatırım yapılan ve özellikle Darphane tarafından yetkilendirilen bu yapılanmaların, yıllardır kazanılan deneyimler yokmuş gibi konunun ele alınmasının doğru olmadığı, tekrar değerlendirilmesi gerektiği düşünülmekte ve bu noktada meslek odalarımızın birikimlerini değerlendirecek bir ifade değişikliğine gereksinim duyulmaktadır." diye konuştu.

Bunun yanı sıra tespit ettikleri 1-2 madde için bir yönetmelik değişikliğine ihtiyaç duyulabileceğini dile getiren Atayık, bir başlangıç olarak gördükleri yönetmeliğin çok önemli bir adım olduğunu sözlerine ekledi.